Mallorca erwartet ein heißes Wochenende

Die Abendsonne lockt viele Leute an den Strand von Can Pastilla. Foto: MZ Livecam

Mallorca steht ein schönes Wochenende bevor. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen bis auf 35 Grad.

Der Freitagabend (29.6.) klingt sonnig aus. In der Nacht kühlt es auf 20 Grad in Palma de Mallorca ab, 21 Grad sind es in Felanitx.

Der Samstag startet ohne Wolken. Im Tagesverlauf wird es heiß. In Palma de Mallorca rechnet der spanische Wetterdienst Aemet mit 35 Grad. Eine Hitzewarnung gibt es nicht. Etwas kühler bleibt es in Felanitx mit Höchsttemperaturen von 28 Grad. Dazu weht eine erfrischende Brise aus östlicher Richtung.

Wer sich für einen Sprung ins Meer entscheidet, dem erwartet an der Playa de Palma eine Wassertemperatur von 26 Grad. An der Playa de Muro ist es 2 Grad kühler.

Ohne Pause geht es am Sonntag mit dem schönen Wetter weiter. Die Temperaturen sollen denen vom Vortag ähneln. /rp