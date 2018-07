Französischer Urlauber stirbt nach Sturz auf Mallorca

Wieder hat es auf Mallorca einen tödlichen Sturz gegeben: Ein 18-jähriger Urlauber ist am Montagvormittag im Landeskrankenhaus Son Espases gestorben, nachdem er am Montagfrüh (2.7.) gegen 5 Uhr aus dem dritten Stock eines Hochhauses in Magaluf gestürzt war. Offenbar war der junge Mann aus Frankreich in der Apartmentanlage Torrenova in der Urlauberhochburg im Südwesten der Insel untergebracht.

Der 25-Jährige zog sich bei dem Aufprall zahlreiche Brüche zu und wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus nach Palma gebracht. Die Guardia Civil ermittelt, wie es zu dem Sturz kommen konnte.

Speziell in Magaluf gibt es in der Tourismussaison immer wieder Stürze von zumeist betrunkenen Urlaubern mit schlimmen Folgen. Allein in diesem Jahr kamen in dem Ort bereits zwei Touristen ums Leben. Mehrere weitere wurden schwer verletzt. /jk