Mallorca-Urlauber nahe des Drogen-Ghettos Son Banya erschlagen

Ein holländischer Mallorca-Urlauber ist am Freitagmorgen (13.7.) nach einer Attacke in Palmas Vorort Son Ferriol zu Tode gekommen. Die Polizei fahndet nach fünf jungen Leuten, die den Mann erschlagen haben sollen, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Zu dem Angriff kam es demnach gegen 5 Uhr morgens in der Nähe der örtlichen Tankstelle am Camí de la Milana, der vom Ortskern von Son Ferriol zur Drogensiedlung Son Banya führt. Rettungssanitäter brachten den 34-Jährigen in kritischem Zustand ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma de Mallorca, er verstarb jedoch kurz darauf. Die Umstände des Angriffs waren zunächst unklar. /ff, somo