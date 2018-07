Pfefferspray-Angriff in Diskothek in Port d'Andratx auf Mallorca

Das dürfte stark gebrannt haben: Am frühen Sonntagmorgen (15.7.) sind 15 Personen leicht verletzt, nachdem jemand in einer Diskothek in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca Pfefferspray versprüht hatte.

Der Vorfall ereignete sich laut dem Rettungsdienst 061 gegen 4.40 Uhr. Obwohl die Verletzten zunächst mit Augenbrennen und Husten zu kämpfen hatten, musste niemand ins Krankenhaus gebracht werden.

Einsatzkräfte der Notfall-Ambulanz begaben sich zu dem Nachtlokal und kümmerten sich um die Verletzten. Auch Beamte der Ortspolizei von Andratx waren vor Ort. /sw