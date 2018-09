Zug prallt gegen Prellbock im Bahnhof Palma de Mallorca: mehrere Verletzte

Bei einem Zwischenfall im Bahnhof Palma de Mallorca sind am Mittwochmorgen (12.9.) mehrere Fahrgäste eines Zugs leicht verletzt worden, als dieser sehr abrupt stoppte. Viele Fahrgäste stürzten und erlitten Prellungen. Zwei junge Frauen, darunter eine Rollstuhlfahrerin, mussten im Krankenhaus behandelt werden.



Zu dem Vorfall kam es anscheinend, weil der Zugführer den um 8.23 Uhr langsam einfahrenden Zug nicht rechtzeitig zum Stillstand brachte und ungewöhnlich hart gegen den Prellbock am Gleisende prallen ließ. In den mit vielen Berufspendlern gefüllten Waggons fielen die Passagiere übereinander und erlitten Prellungen. Mehrere Krankenwagen waren im Einsatz. Ernsthafte Verletzungen gab es anscheinend nicht.



Die Bahngesellschaft SFM hat eine Untersuchung zur Ursache eingeleitet. Per Twitter entschuldigte sich das Unternehmen bei allen Fahrgästen. Reklamationen würden an den Informations- und Fahrkartenschaltern entgegen genommen. /tg





1/2 SFM vol traslladar les seves més sinceres disculpes a tots els viatgers que s'han vist afectats per l'incident ocorregut al tren Manacor-Palma de les 8.23 a la seva arribada a l'Estació Intermodal. „ SFM (@sferroviarism) 12. September 2018