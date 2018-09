Deutsche sollen teure Kunstwerke auf Mallorca gestohlen haben

Beamte der Guardia Civil haben auf Mallorca zwei Deutsche festgenommen, die vermutlich für den Diebstahl dreier Gemälde im Wert von 40.000 Euro verantwortlich sind.

Wie die Sicherheitskräfte berichten, sollen die beiden Verdächtigen - ein 56-Jähriger und ein 58-Jähriger - die Werke des mallorquinischen Malers Pau Lluís Fornés im Wohnhaus der Besitzerin in der Luxusgegend Portals Nous entwendet haben. Angeblich hatten die Männer Kontakt zu der Eigentümerin aufgenommen und vorgegeben, Interesse am Kauf der Immobilie zu haben. Während der Besichtigung sollen die Deutschen die Gemälde heimlich aus dem Haus geschmuggelt haben.

Die Frau zeigte den Diebstahl an. Die Langfinger ausfindig zu machen war nicht schwer: Sie hatten sich nach dem Diebstahl noch einmal bei der Besitzerin gemeldet und ihr angeboten, die Werke gegen Bargeld wieder zurück kaufen zu können. Bei der Übergabe von Geld und Gemälden in einem Industriegebiet von Calvià schlugen die Beamten zu, nahmen die Deutschen fest und stellten auch die Kunstwerke sicher. Nun wird ermittelt, ob noch eine weitere Person an dem Komplott beteiligt war. /somo