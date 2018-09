Urlauberin stirbt bei Sturz aus drittem Stock auf Mallorca

Eine Urlauberin ist am frühen Donnerstagmorgen (20.9.) bei einem Sturz aus einem Hotel an der Playa de Palma auf Mallorca ums Leben gekommen. Die Frau fiel aus dem dritten Stock eines Hotels in Arenal.

Zu dem Unglück kam es kurz vor 6 Uhr im Hotel Ipanema Beach, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Bei der Notrufzentrale gingen mehrere Anrufe ein. Die Rettungssanitäter versuchten ohne Erfolg, die Frau wiederzubeleben.

Die Guardia Civil hat Ermittlungen zu dem Todesumständen eingeleitet. Nach ersten Informationen in mallorquinischen Medien handelt es sich um eine deutsche Urlauberin, zu ihrem Alter gibt es widersprüchliche Angaben. /ff

Alle Nachrichten über tödliche Balkonstürze auf Mallorca