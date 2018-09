Schwere Kopfverletzung: Welle reißt Angler auf Mallorca mit

Der Cap del Pinar liegt an der Spitze der Landzunge bei Port d´Alcúdia.

Der Cap del Pinar liegt an der Spitze der Landzunge bei Port d´Alcúdia. Foto: Open Street Map

Ein Angler auf Mallorca ist mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden, nachdem er am Cap Pinar bei Alcúdia von einer Welle mitgerissen wurde. Der 52-Jährige hatte am Mittwochnachmittag (26.9.) mit einem weiteren Angler an der Küste gestanden, als die beiden anscheinend eine große Welle überraschte und auf die Felsen warf.

Einer der beiden Männer schlug mit dem Kopf auf und wurde dabei schwer verletzt. Der andere blieb unverletzt und konnte Hilfe holen. Ein Hubschrauber der Seenotrettung sowie die Feuerwehr Mallorca waren im Einsatz. /tg