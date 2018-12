1,2 Millionen ausländische Touristen besuchten im Oktober die Inseln

Im Oktober 2018 haben rund 1,2 Millionen ausländische Touristen Mallorca oder eine der anderen Balearen-Inseln Menorca, Ibiza und Formentera besucht. Das geht aus den am Montag (3.12.) veröffentlichten Zahlen der Frontur-Erhebung des spanischen Statistikamts (Ine) hervor. Auch die Ausgaben der Urlauber stiegen um 0,8 Prozent an und erreichten in dem Herbstmonat 1,34 Milliarden Euro.

In den ersten zehn Monaten erhielten die Balearen-Inseln Besuch von13,5 Millionen ausländischen Touristen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein kleines Minus von 0,2 Prozent. Im nationalen Vergleich sind die Balearen die Region mit den zweitmeisten ausländischen Urlaubern. Angeführt wird die Liste von Katalonien (17,1 Millionen Besucher zwischen Januar und Oktober 2018). /tg