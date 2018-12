Rettungskräfte zogen einen 96-jährigen Angler aus dem Wasser

Die Rettungskräfte auf Mallorca hatten am ersten Dezemberwochenende (1./2. 12.) alle Hände voll zu tun. Insgesamt fünf Personen mussten sie aus dem Wasser oder aus den Bergen retten.

Ein 96-jähriger Mann fiel am Samstag (1.12.) im Caló de Sant Antoni (Gemeinde Llucmajor) beim Angeln ins Wasser. Augenzeugen verständigten den Notruf. Die Guardia Civil zog den Mann schließlich aus dem Meer. Wegen Unterkühlung und Erschöpfung wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

Kurze Zeit später fielen bei Bahía Grande zwei etwa zwölfjährige Mädchen auf einer Wanderung ins Meer. Aufgrund des unwegsamen Geländes setzten die Rettungskräfte einen Hubschrauber ein, um die beiden zu bergen.

Am Sonntag (2.12.) gerieten zwei Wanderer unabhängig voneinander in Not. Ein 55-Jähriger erlitt im Gebiet von s'Ovelleta bei Canyamel eine Nierenkolik und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein 42-Jähriger Kletterer konnte sich im Torrent d'Almadrà in der Nähe der Wanderhütte Tossals Verds nicht mehr aus eigenen Kräften von der Stelle bewegen. Er wurde mit dem Hubschrauber gerettet. /tg