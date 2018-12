Palmas Ex-Bürgermeister Mateu Isern soll wieder kandidieren

Der ehemalige Bürgermeister von Palma de Mallorca, Mateu Isern, soll erneut bei den Kommunalwahlen für die konservative Volkspartei (PP) kandidieren. Dafür setzte sich der Parteivorsitzende der Balearen-PP, Biel Company, am Mittwoch (12.12.) bei einem Treffen mit dem Chef der Parteizentrale in Madrid, Pablo Casado, ein. Casado sei "begeistert von der Vorstellung Isern zurückzugewinnen", erklärte Company nach einer gemeinsamen Unterredung zwischen Casado, Isern und Company in Madrid.

Wegen mutmaßlicher Verstrickungen in den Korruptionsskandal der Ortspolizei Palma war Isern 2016 in letzter Sekunde von der Kandidatenliste für die spanischen Parlamentswahlen gestrichen worden. Anscheinend sieht die Partei nun die Zeit für ein Comeback gekommen.

Allerdings fehlt noch die Zustimmung der PP-Vorsitzenden des Ortsverbands der Balearen-Hauptstadt, Margalida Durán. Bislang signalisierte sie vorsichtige Zustimmung: "Alle hier in der Partei, und ich als zuerst, werden uns gemeinsam dafür einsetzen, dass der nächste Bürgermeister von Palma von der PP sein wird", erklärte sie auf Anfrage der Presse. /tg