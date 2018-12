Taxifahrer in Palma de Mallorca überfallen und verprügelt

Drei junge Männer haben in der Nacht auf Freitag (28.12.) einen Taxifahrer auf Mallorca überfallen. Die Männer verprügelten den Fahrer und erbeuteten Bargeld sowie Wertgegenstände.

Zu dem Überfall kam es gegen 2.15 Uhr in Palma de Mallorca. Der Taxifahrer hatte an der Plaça d'Espanya drei Männer zusteigen lassen, bei denen es sich aufgrund ihres Akzents um Portugiesen oder Brasilianer handeln könnte. Das Taxi fuhr nach Cala Major und hielt dort in einer Sackgasse. Einer der Fahrgäste ergriff den Taxifahrer von hinten, während die anderen beiden auf ihn einschlugen und bedrohten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet. Die Täter nahmen die Tageseinnahmen in Höhe von 800 Euro an sich sowie ein Smartphone, ein Tablet, ein Navigationsgerät, eine Uhr und eine Brille.

Der Taxifahrer wurde im Krankenhaus behandelt, konnte dieses aber noch am Freitag verlassen. Die Polizei sucht nun nach den drei Unbekannten im Alter von 20 bis 25 Jahren. Es ist bereits der zweite Überfall auf einen Taxifahrer innerhalb von wenigen Tagen. /ff