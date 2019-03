Gemeinde Selva will sich mit Denkmalschutz gegen Solarpark wehren

Einen großen Solarpark in der Nähe von Selva will das Rathaus der Gemeinde auf Mallorca verhindern. Einen entsprechenden einstimmigen Entschluss fasste der Gemeinderat am Mittwoch (13.3.) in Reaktion auf die Proteste der Anwohner. Viele Bürger im Ort befürchten, dass die Umgebung ihren dörflichen Charakter verlieren würde, wenn statt Ackerfläche Solaranlagen die Landschaft zieren.

Das Rathaus prüft nun, ob es möglich ist, zwei Häuser und ein Bewässerungssystem in dem betroffenen Gebiet S'Hort d'en Coll unter Denkmalschutz zu stellen, um den Bau der Solaranlagen zu verhindern, erklärte Bürgermeister Antoni Daniel Frontera. Die aktuelle Balearen-Regierung will den Einsatz alternativer Energien fördern. Langfristiges Ziel ist es, die Kohlkraftwerke der Insel zu schließen. /tg