Mutmaßlicher deutscher Bombenbauer auf Mallorca verhaftet?

Anscheinend ist der in Deutschland gesuchte mutmaßliche Rohrbomben-Bauer aus dem bayerischen Burglengenfeld am Montag (18.3.) auf Mallorca von der spanischen Guardia Civil festgenommen worden. Darüber berichtete zuerst die spanische Tageszeitung "Última Hora". Die Guardia Civil bestätigte der MZ am Mittwochmorgen (20.3.), dass am Montag ein Deutscher in Peguera verhaftet worden sei. Weitere Zusammenhänge wolle man im Laufe des Tages mitteilen.

In Burglengenfeld (Landkreis Schwandorf, 30 Kilometer nördlich von Regensburg) war im Februar in einem Baugebiet eine Rohrbombe gefunden worden. Die Polizei verdächtigt einen 28-jährigen Rechtsradikalen und durchsuchte am 8. März dessen Wohnung in Burglengenfeld. Dabei seien verdächtige Materialien sichergestellt worden. Der Mann war anscheinend nach Spanien geflüchtet, gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen.

Nun wurde dieser Mann vermutlich in einer Mietwohnung in Peguera, im Südwesten von Mallorca, festgenommen. Es handelt sich um eine gepflegte, fast luxuriös wirkende Ferienwohnung. In direkter Nähe liegen der Boulevard von Peguera und einige Hotels, die zu dieser Jahreszeit noch geschlossen sind. Die Straßen sind beim Besuch der MZ vor Ort fast menschenleer.

Eine Nachbarin bestätigt der MZ, dass in dem Haus im Carrer de les Galvines in den Tagen zuvor ein Mann gewohnt habe, den sie vor der Festnahme zweimal gesehen habe. Er sei "sehr ruhig und unauffällig" gewesen. So ruhig, dass ein direkter Nachbar tagelang gar nicht bemerkt hatte, dass das Haus bewohnt war. Erst als die Polizei kam, nahm er den Mieter wahr. An den Tagen zuvor habe es "nie Lärm" gegeben.

Zeitungberichten zufolge soll der Mann am Dienstag (19.3.) per Videokonferenz von einem Haftrichter in Madrid vernommen worden sein. Nun müsse über die Auslieferung nach Deutschland entschieden werden. /tg /somo