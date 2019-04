Mallorca startet in eine angenehme Wetterwoche

Temperaturen um die 20 Grad und reichlich Sonnenschein: Zum Start in den Mai zeigt sich das Wetter auf Mallorca von seiner schönen Seite.

Die neue Woche startet sonnig. Am Montag (29.4.) sollen im Tagesverlauf immer mal wieder ein paar Wolken am Himmel vorüberziehen. Ein paar Regentropfen am Abend können nicht ausgeschlossen werden, sind aber unwahrscheinlich.

Die Höchsttemperaturen liegen in Sa Pobla bei 20 Grad, in Palma de Mallorca und Felanitx bei 18 Grad. Nachts kühlt es auf inselweit etwa 11 Grad ab.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Am Dienstag geht es mit einem Sonne-Wolken-Mix weiter. In den Mittagsstunden kann es leicht regnen. Am Abend klart es endgültig auf. An den Temperaturen ändert sich im Vergleich zum Vortag nichts.

Zur Mitte der Woche nimmt die Anzahl der Wolken ab und die Temperaturen steigen langsam an. /rp