Thomas Cook hübscht vier Hotels auf Mallorca auf

So sieht der neue Cook's Club an der Playa de Palma aus. Foto: Thomas Cook

Thomas Cook Hotels & Resorts hat auf Mallorca vier seiner acht konzerneigenen Hotels in den vergangenen Monaten gründlich renoviert und nun für die Saison eröffnet. Insgesamt investierte das Tourismusunternehmen im Winter 12 Millionen Euro auf der Insel, wie es in einer Pressemitteilung vom Montag (29.4.) heißt. Größtes Projekt war die Umgestaltung des ehemaligen Hotel Lancaster an der Playa de Palma zu einem sogenannten Cook's Club.

Dafür wurde das Haus komplett umgestaltet und soll nicht mehr das typische Strandhotel sein. Stattdessen setzt Thomas Cook nach eigenen Angaben auf modernes Design, am Abend einen DJ und eine exklusive Cocktail-Auswahl. Das Hotel spricht besonders jüngere sowie aufgeschlossene Leute an, die ein Bett in einem Doppelzimmer buchen können und dann mit einer unbekannten Person zusammenwohnen.

Auch alle 281 Zimmer des Sunwing Hotel in Port d'Alcúdia wurden renoviert und mit neuem, skandinavisch anmutenden Design ausgestattet. Auch das Hotel Sentido Cala Viñas, das seit dem Jahr 2000 von Thomas Cook betrieben wird, wurde im Winter umgestaltet. Und auch im Hotel Sentido Mar Blau in Cala Millor nahm der Konzern zahlreiche Verbesserungen vor. Dieses Haus ist der jüngste Neuzugang der Thomas Cook-Hotels auf der Insel.

Vor Kurzem wurde auch bekannt, dass Thomas Cook mit HI Partners, einem Teil der Blackstone Group, zu einer Einigung darüber kam, das bisherige Hotel Hilton Sa Torre zu einer sogenannten Casa Cook umzugestalten. Darunter versteht das Unternehmen ein ländlich geprägtes Boutique-Hotel. /jk