Drei Barbesucher in Palma de Mallorca durch Flaming Cocktails schwer verletzt

Tragischer Unfall beim Ausgehen in Palma de Mallorca am Freitag (3.5.): Drei Personen haben beim Servieren von Flaming Cocktails Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten. Eine 33-jährige Frau musste zur Behandlung in ein Spezialkrankenhaus nach Barcelona geflogen werden.

Zu dem Unfall kam es in einer Bar in Palmas Gastro-Viertel La Lonja. Als die Cocktails beim Servieren entzündet worden, sei es zu einer kleinen Explosion gekommen, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Die Flammen verletzten drei Gäste des Lokals, eine 33-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 34 und 48 Jahren.

Die Verletzen wurden von Notfallsanitätern zunächst ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Während die beiden Männer dort versorgt wurden, brachte ein Hubschrauber die Frau ins Krankenhaus Vall d'Hebron. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. /ff