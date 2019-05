37-jährige Polin wird in Palma de Mallorca vermisst

In Palma de Mallorca wird seit Sonntag (5.5.) eine 37-jährige Frau vermisst. Wie der MZ ein Freund ihres Lebensgefährten mitteilt, wurde die Polin Amelia Baran zuletzt gegen 8 Uhr morgens am Sonntag am Paseo Marítimo in Palma vor dem Social Club gesehen. Laut ihrem Partner trug die Frau weder Geld noch ihre Papiere oder ihr Handy mit sich.

Amelia Baran ist 1,56 Meter groß, schlank und hat langes rötliches Haar. Die 37-Jährige trug zuletzt eine dunkelblaue Jeans mit weißem Gürtel, ein weißes T-Shirt mit grauem Aufdruck und darüber eine blaue Kapuzenjacke. Außerdem führte sie eine Strandtasche mit sich. Hinweise bitte an die Guardia Civil oder an ihren Lebensgefährten unter 609-12 61 47. /jk