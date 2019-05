Kein Wasser in einigen Vierteln von Palma de Mallorca nach Rohrbruch

Das ausgetretene Wasser überschwemmte am Samstagmorgen Gehsteige und Straßen.

Das ausgetretene Wasser überschwemmte am Samstagmorgen Gehsteige und Straßen. Foto: Feuerwehr Palma

Wegen einer beschädigten Wasserrohrleitung von Palma de Mallorcas Stadtwerken Emaya musste am Samstagvormittag (18.5.) das Wasser in den Vierteln el Fortí, el Terreno und Son Armadams abgestellt werden. Rund zwanzig Personen mussten zudem ihre Wohnung an der Ecke des Passeo Mallorca und dem Carrer Simó Ballester verlassen. Auf der Höhe der Plaça Fortí kam es um 7.15 Uhr zu einem Rohrbruch.





Das ausgetretene Wasser überschwemmte die Gehsteige, Straßen und Keller in dem Gebiet, woraufhin die Verantwortlichen der Feuerwehr und der Polizei den Verkehr umleiteten. Auch die Buslinien 2, 6 und 8 sind betroffen. Die Reparaturarbeiten sollen bis in die Nacht andauern.

Emaya entschuldigt sich bei allen Betroffenen für die Umstände. /sw