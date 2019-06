Verdächtiger Rucksack: Polizei evakuiert Hafen-Terminal in Palma de Mallorca

Die Passagiere mussten das Terminal-Gebäude am Hafen verlassen.

Wegen eines verdächtigen Rucksacks am Hafen-Terminal in Palma de Mallorca hat die spanische Nationalpolizei am Dienstagvormittag (4.6.) das Gebäude geräumt. Die Sicherheitskräfte aktivierten um 10.45 Uhr das Protokoll für Bombenalarm und evakuierten das Terminal. Bombenspezialisten bewachten das Gepäckstück, bis sich kurze Zeit später ein Urlauber meldete, der den Rucksack anscheinend vergessen hatte.

Einen ähnlichen Alarm hatte es bereits am Vortag (Montag, 3.6.) gegeben. Ebenfalls hatte ein Urlauber seinen Rucksack vergessen. Die übrigen Fahrgäste warteten geduldig auf die Entwarnung durch die Bombenspezialisten. /tg