So wird das Wetter zu Pfingsten auf Mallorca

Während in Deutschland das hochsommerliche Wetter sich bald eine kurze Regenpause gönnt, steigen die Temperaturen auf Mallorca am Wochenende zu Pfingsten nochmal an.

Am Freitag gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen steigen auf 31 Grad in Sa Pobla, 27 Grad in Palma de Mallorca, 28 Grad in Felanitx. Wer baden gehen möchte, kann sich auf 22 Grad warmes Wasser an der Playa de Palma einstellen.

Der spanische Wetterdienst Aemet warnt vor der Küste von Menorca vor Rissaga. Es ist nicht auszuschließen, dass der Mini-Tsunami auch für hohen Wellengang oder gar Überschwemmungen vereinzelt auf Mallorca sorgt.

In der Nacht bleibt es bei Temperaturen um die 17 Grad warm. Da kann der Ventilator schon mal neben das Bett gestellt werden.

So sieht es gerade auf Mallorca aus: die MZ-Livecams

Etwas kühler wird es am Samstag. Dann liegen die Höchstwerte bei 28 Grad in Palma de Mallorca, 25 Grad in Sa Pobla und 26 Grad in Felanitx. Die Sonne scheint aber den ganzen Tag.

Am Sonntag zieht heißer Wind über die Insel und bringt Saharastaub mit sich. Tagsüber wird es spürbar wärmer als am Vortag. Die 30-Grad-Marke dürfte inselweit geknackt werden. Die Sonne wechselt sich mit den Wolken ab. /rp