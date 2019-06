Gelbe Flagge warnt vor Verletzungsgefahr am Strand Canyamel

Am Strand von Canyamel an der Ostküste von Mallorca weht bis auf Weiteres die gelbe Flagge. Zu diesem Schritt hat sich das zuständige Rathaus in Capdepera durchgerungen, weil die Unwetter der vergangenen Monate einen großen Teil des Sandes abgetragen hatten, wie es in einer Mitteilung vom Freitag (28.6.) heißt.

Im seichten Wasser seien nun unter dem Sand vereinzelte Felsen zum Vorschein gekommen. Da man diese bei trübem Wasser oder stärkerem Wellengang möglicherweise nicht sehe, bestehe Verletzungsgefahr. Die Badegäste werden mit der gelben Flagge zur Vorsicht aufgerufen. Gleichzeitig sollen sie Gefahrenstellen melden, sodass sie gekennzeichnet werden können, bittet das Rathaus. /tg