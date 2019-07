Hotelier Kike Sarasola investiert 23 Millionen in neues Projekt auf Mallorca

Der bekannte Hotel-Unternehmer Kike Sarasola will auf Mallorca 23 Millionen Euro in ein neues Vier-Sterne-Hotel in Magaluf investieren. Ein entsprechendes Abkommen unterschrieben die Blackstone-Gruppe und das Unternehmen von Sarasola, Room Mate Hoteles, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch (3.7.) berichtet.

Das neue Hotel soll Pax Barracuda heißen und über 391 Zimmer und fast 20.000 Quadratmeter Fläche verfügen. 240 Arbeitsplätze sollen entstehen.

Sarasola erklärte, dass er das Projekt wage, weil er die Herausforderungen liebe. Magaluf hatte lange Zeit den Ruf einer Destination für britischen und billigen Sauftourismus. In den vergangenen Jahren investierten mehrere Hoteliers in die Aufwertung des Reiseziels im Südwesten der Insel.

Pax Barracuda wird das erste Strandhotel des Sarasola-Unternehmens, das bislang ausschließlich in Boutique-Hotels investiert hatte: "Wir wollten schon immer in das Segment der Strandhotels einsteigen. Ich habe die Gegend besucht und die Lage sagt mir zu. Es handelt sich um eine sehr gut überlegte Entscheidung", erklärte Sarasola. Das angeschlagene Image von Magaluf stelle für ihn kein Problem dar: "Das macht mir keine Sorge. Mit vereinten Kräften können wir als Hoteliers das Image verändern."

Sarasola wurde durch den Reitsport bekannt. In seinen Hotels spielen das Design und das Zusatzangebot eine wichtige Rolle. Aktuell leitet er 26 Hotels in mehreren Städten. Sein Markenzeichen ist es, alte Gebäude in Hotels umzuwandeln. /tg