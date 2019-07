Viel Sonne und steigende Temperaturen auf Mallorca

Nach einem kleinen Temperatursturz wird es auf Mallorca wieder wärmer. Die Sonne scheint kräftig, und der Sommer kann auf der Insel genossen werden.

Am Mittwoch (10.7.) liegen die Höchstwerte bei 33 Grad in Sa Pobla, 32 Grad in Palma de Mallorca und 30 Grad in Felanitx. Mit Wolken ist nicht zu rechnen. Nachts kühlt es auf 19 Grad ab.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Unverändert geht es am Donnerstag weiter: blauer Himmel und viel Sonne. Die Temperaturen steigen um ein bis zwei Grad an im Vergleich zum Vortag. Das Meer an der Playa de Palma ist 27 Grad kühl.

Noch wärmer wird es am Freitag. Dann hat der spanische Wetterdienst Aemet für die Inselmitte die Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Der nächste Regenschauer ist nicht in Sicht, es können daher ausgiebig Ausflugspläne geschmiedet werden. /rp