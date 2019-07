Feuer in der Psychiatrie in Palmas Klinik Son Espases geht glimpflich aus

Wegen eines Feuers in der Psychiatrie des Landeskrankenhauses Son Espases in Palma de Mallorca sind am Mittwoch (24.7.) 28 Patienten in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde niemand. Die Ortspolizei Palma und die Feuerwehr konnten den Brand löschen.

Das Feuer brach um 6.45 Uhr aus, wie Ortspolizei Palma meldet. Zunächst war nicht klar, ob sich noch Patienten im Gefahrenbereich befanden. Schließlich konnte die Einsatzkräfte den Brand mit den im Krankenhaus installierten Schläuchen löschen.

Brandherd war das Bett eines Patienten. Eine Matratze fing aus bislang ungeklärtem Grund Feuer. Die Feuerwehr lüftete das Krankenhaus. Die Patienten konnten im Laufe des Vormittags auf die Zimmer zurückkehren. /tg