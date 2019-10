Stadt entfernt stinkenden Kuh-Kadaver von der Playa de Palma

Den Kadaver einer Kuh hat die Stadt Palma de Mallorca am Mittwoch (2.10.) mit einem Kran vom Strand an der Playa de Palma entfernen lassen. Das tote Tier war am Vortag auf der Höhe des Balneario 10 angespült worden. Anwohner beschwerten sich darüber bei der Ortspolizei.

Die Tierleiche war aufgeschwemmt und stank. Ein Kran lud den Kadaver am Mittwoch auf einen Lastwagen. /tg