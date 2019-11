Transporteure ärgern sich über deutsche Reisebusse auf Mallorca

Gegen mutmaßlich unrechtmäßig eingesetzte deutsche Reisebusse auf Mallorca wettert der hiesige Berufsverband der Transporteure und Gewerkschaften. Für den Transport der Teilnehmer einer Veranstaltung der Düsseldorfer GEA-Gruppe in Palmas Kongresspalast seien Reisebusse einer deutschen Firma auf die Insel gebracht worden, statt die auf den Balearen gemeldeten Transportfirmen zu beauftragen, so die in mallorquinischen Medien zitierte Kritik.

Die Verbände wiesen die Balearen-Regierung auf ihre Pflicht hin, solche Fälle zu prüfen und auf die Einhaltung der Wettbewerbsregeln zu bestehen. Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits im Jahr 2017 bei einer Veranstaltung des VW-Konzerns gegeben. /tg