Einsturzgefahr! Wohnhaus in Palma de Mallorca evakuiert

Die Feuerwehr hat am Montag (18.11.) ein Wohnhaus in Palmas Stadtteil Pere Garau geräumt. 14 Bewohner mussten ihre Sachen packen und haben teilweise mit ihren Matratzen und Möbelstücken das Wohnhaus an der Ecke Joan Mestre Street, Lluís Martí verlassen. Ihnen wurden von der Stadt Notunterkünfte zugewiesen. Zwei Anwohner konnten bei Verwandten unterkommen.

Ein Anwohner war ein morscher Balken im Treppenhaus aufgefallen, woraufhin er die Feuerwehr verständigte. Die fanden neben den Balken noch weitere verfaulte Trägerelemente und erklärten das Haus für einsturzgefährdet. Es muss untersucht werden, ob das Gebäude abgerissen werden muss, oder ob Reparaturarbeiten reichen, um die Sicherheit des Hauses wieder herzustellen. /lk

