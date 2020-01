Angenehme Tage, eiskalte Nächte auf Mallorca

Die Heizung auf Mallorca muss in den Nächten derzeit auf Hochtouren laufen. Wenn die Sonne unter geht, wird es eiskalt. Dafür sind die Temperaturen tagsüber umso angenehmer.

Der Sonntag eines sehr schönen Wochenendes klingt mit Sonnenschein aus. Die Temperaturen in der Nacht sinken in den Bergen um Lluc und in Palma de Mallorca bis auf den Gefrierpunkt. Leichter Frost ist möglich.

Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die neue Woche startet mit strahlendem Sonnenschein. Inselweit gibt es Temperaturen um die 15-16 Grad. In der Nacht wird es in den Bergen nochmal einen Zacken kühler und es werden minus 2 Grad erwartet. Im Flachland bewegen sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Außer an der Ostküste, wo es bei 6 Grad milder bleibt.

Am Dienstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix. Die Temperaturen tagsüber gleichen denen vom Vortag, nachts soll es spürbar wärmer werden. In der restlichen Woche steigen die Temperaturen dann langsam an. Mit großen Regenfällen ist nicht zu rechnen. /rp