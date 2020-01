Neun Verletzte nach Brand in neunstöckigem Wohnhaus in Palma de Mallorca

Die Feuerwehrmänner während eines früheren Einsatzes in einem Wohnhaus.

Die Feuerwehrmänner während eines früheren Einsatzes in einem Wohnhaus. Archivbild: Feuerwehr Palma de Mallorca

Bei einem Brand in einem neunstöckigen Hochhaus in Palma de Mallorca in der Nacht von Freitag (17.1.) auf Samstag (18.1.) haben sich neun Personen eine Rauchvergiftung zugezogen, darunter drei Beamte der Nationalpolizei sowie zwei Feuerwehrmänner. Eine 62 Jahre alte Frau musste nach dem Vorfall ins Krankenhaus Son Espases eingeliefert werden.

Das Feuer in dem mehrstöckigen Wohnhaus an der Plaça Mediterrània in Palma de Mallorca war gegen 2.30 Uhr ausgebrochen. Innerhalb kurzer Zeit verteilte sich der Rauch im ganzen Treppenhaus, sodass die Bewohner auf ihre Balkons flüchteten.

Zahlreiche Einsatzkräfte fanden sich an dem in Brand geratenen Wohnhaus ein, darunter die Feuerwehrmänner aus Palma de Mallorca sowie Beamte der Ortspolizei der Balearen-Hauptstadt. Per Drehleiter retteten die Feuerwehrmänner die Bewohner, die auf ihre Balkons geflüchtet waren.

Drei Beamte der Nationalpolizei zogen sich beim Betreten des Wohnhauses Rauchvergiftungen zu.

Acht der insgesamt neun bei dem Brand verletzten Personen konnten die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort behandeln. Eine 62 Jahre alte Frau erlitt so schwere Verletzungen, dass die Rettungskräfte sie mit dem Einsatzfahrzeug ins Krankenhaus Son Espases einliefern mussten.

Die Brandursache ist noch unklar. /sw