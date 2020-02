Wetter am Wochenende: Bis zu 20 Grad und reichlich Sonne auf Mallorca

Das Wetter auf Mallorca bleibt konstant. Die Höchsttemperaturen kreisen tagsüber um die 20-Grad-Marke. Viele Wolken gibt es nicht, sodass die Sonne kräftig scheint.

Am Freitag steigen die Werte in Palma de Mallorca auf bis zu 18 Grad. Im Norden bleibt es zwei Grad kühler. Den strahlend blauen Himmel, den es derzeit über der Insel gibt, können Sie den ganzen Tag genießen.

In der Nacht wird es frisch. In den Bergen um Lluc sinken die Temperaturen auf 5 Grad herab, in Palma de Mallorca auf 9 Grad, in den restlichen Gemeinden etwa 7 Grad.

Im Vergleich zum Freitag startet das Wochenende mit ein paar mehr Wolken. Dennoch bleibt es schön, und die Sonne kämpft sich oft genug durch. An den Temperaturen ändert sich nicht viel.

Am Sonntag wird es etwas wärmer. Die Inselmitte um Sa Pobla dürfte die 20-Grad-Marke knacken. Am Vormittag gibt es noch einen Mix aus Sonne und Wolken, nach dem Mittagessen ist es nur noch sonnig.

In der kommenden Woche sollen dann schon wieder 23 Grad drin sein. /rp