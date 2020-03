Mallorca zeigt trotz ITB-Absage Präsenz in Berlin

Mallorca will trotz der Absage der diesjährigen internationalen Tourismusmesse ITB Präsenz zeigen in Berlin. Man werde diese Woche mit einer Delegation in die bundesdeutsche Hauptstadt reisen, um sich dort mit den Reiseveranstaltern zu treffen, erklärte der balearische Tourismusminister Iago Negueruela nach einem Treffen mit Branchenvertretern am Montag (2.3.). Ein Treffen mit Verantwortlichen des Tui-Konzerns sei bereits bestätigt, so der Minister. Zudem soll es ein Treffen in Palma de Mallorca geben, ein Datum steht aber noch nicht fest.

Zentrales Anliegen sei es, die Märkte zu beruhigen und zu demonstrieren, dass die Lage auf Mallorca in Zeiten des Coronavirus vollkommen unter Kontrolle sei, so Negueruela laut einer Pressemitteilung. Im übrigen werde man die Inselräte bei der weiteren touristischen Vermarktung unterstützen - in ihre Zuständigkeit fällt die Tourismuswerbung. Sorge bereite vor allem die Buchungslage zu Ostern, speziell im Tagungstourismus gebe es Absagen.

Coronavirus - die aktuelle Lage auf Mallorca

Für Mallorca und die anderen Balearen-Inseln war die ITB stets das Schaufenster schlechthin für den deutschen Markt, den wichtigsten auf den Inseln. Dass diese Möglichkeit nun wegfällt, beunruhigt Hoteliers und andere Unternehmer der Branche. In diesem Jahr sollte in Berlin der Wintertourismus auf den Balearen mit den zahlreichen Sportmöglichkeiten, wie Golf oder Radsport, beworben werden. Viele Unternehmen von den Inseln sind üblicherweise neben allen wichtigen politischen Würdenträgern in Berlin vor Ort.

Nach Angaben von Hoteliers auf Mallorca machen sich inzwischen die Auswirkungen des Coronavirus auf die Buchungen bemerkbar. /ff