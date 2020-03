Auf Mallorcas Bergen liegt Schnee

Es musste erst der Frühling kommen, um Mallorca noch einmal Schnee zu bescheren. Der Puig Major, der höchste Berg der Insel, erhielt in der Nacht auf Donnerstag (26.3.) ein kleines weißes Häubchen. Auch auf dem Rest der Insel sind die Temperaturen spürbar gefallen, bei Höchstwerten um 12 Grad. Die Schneefallgrenze liegt auch in den kommenden Tagen bei etwa 800 Metern.

Das Wochenendwetter "lädt zum Zuhausebleiben ein", erklärte die Chefmeteorologin auf Mallorca, María José Guerrero auch im Hinblick auf die strenge Ausgangssperre.

Am Freitag (27.3.) bleibt es überwiegend trocken. Es weht ein kühler Nord- oder Nordostwind. Tagsüber steigt das Thermometer auf 15 Grad in Palma. Nachts kühlt es sich auf 5 Grad ab. In den Bergen gibt es leichten Frost. Schnee wird aber kaum erwartet.

Am Samstag (28.3.) wird es ungemütlich. Wer einen Kamin hat, darf nochmal einheizen. Der Himmel zieht sich zu. Die Niederschläge fallen als mitunter heftiger Regen oder Hagel und in den höheren Lagen auch als Schnee. Dabei kann es auch gewittern. Der Wind bleibt meist schwach. Die Temperaturen schwanken zwischen 17 Grad (Palma) oder 13 Grad (Lluc) am Tag und 3 Grad (Palma) oder 2 Grad (Sa Pobla) in der Nacht. In den Bergen wird es kälter mit Werten um den Gefrierpunkt.

Auch am Sonntag (29.3.) kann es nochmal zu vereinzelten Schauern kommen. Mitunter mit Hagel, Blitz und Donner. Am Nachmittag klart es sich dann auf. Der Wind dreht dann von Nord auf West. /tg