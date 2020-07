Nach einem kurzen Wolken-Intermezzo kehrt die Sonne zurück

Der Donnerstag (9.7.) auf Mallorca ist etwas diesig gestartet. Vielleicht fällt auch der ein oder andere Regentropfen vom Himmel. Doch keine Sorge: Spätestens am Wochenende gibt es wieder sonniges Strandwetter.

Die Höchsttemperaturen liegen bei 34 Grad in der Inselmitte und in Sóller. An der Küste bleiben die Maximalwerte rund um die 30-Grad-Marke. Gen Abend soll das Wolkenfeld etwas auflockern. Der Wind kann an der Küste böig wehen.

Das Wasser an der Playa de Palma ist derzeit 26 Grad kühl oder warm, je nachdem wie man es nimmt.

MZ Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Nachts bleibt es unangenehm warm. In Palma de Mallorca sinken die Temperaturen nicht unter 23 Grad, auch die restliche Insel steht vor einer Tropennacht mit über 20 Grad.

Am Freitag geht es bewölkt weiter. Wieder soll es am Abend auflockern. Tagsüber wird es im Vergleich zum Vortag einen Ticken kühler, dafür in der Nacht noch mal etwas schwüler.

Der Blick aufs Wochenende verspricht sonniges Wetter. Am Samstag soll es im Norden von Mallorca etwas kühler werden. Am Sonntag sind die Temperaturen dann wieder im Aufwärtstrend. /rp