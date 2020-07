Es wird noch heißer auf Mallorca

Mallorca nähert sich wohl langsam den heißesten Tagen des Jahres. In der kommenden Woche könnte die Insel die 40-Grad-Marke knacken. Dazu gibt es reichlich Sonnenschein.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag könnte es ein trockenes Sommergewitter geben. Am Vormittag verziehen sich die Wolken. Die Höchstwerte erreichen in den Mittagsstunden in der Inselmitte 35 Grad. Der spanische Wetterdienst Aemet hat vorsorglich die Warnstufe Gelb wegen Hitze zwischen 12 und 18 Uhr ausgegeben, die eigentlich erst ab 36 Grad gilt.

An den Küsten liegen die Höchsttemperaturen knapp über der 30-Grad-Marke. Das Meer an der Playa de Palma ist 26 Grad kühl.

Es steht mal wieder eine Tropennacht bevor. Nur in wenigen Gemeinden sinken die Temperaturen unter 20 Grad.

Am Freitag wird es erstmal einen Zacken kühler. Die Sonne scheint weiterhin. An der Küste weht eine sanfte Brise. Der Trend hält am Samstag an. Ab Sonntag wird es dann richtig heiß. Das Brathähnchenfeeling bei knapp 40 Grad gibt es dann am Dienstag in der kommenden Woche. /rp