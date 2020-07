36 Grad - und es wird noch heißer auf Mallorca

Der Sommer ist nun wirklich auf Mallorca angekommen. War das zu Ende gehende Wochenende schon eine recht überzeugende Testphase der heißen Jahreszeit, kommen die Insulaner in den kommenden Tagen nun richtig ins Schwitzen. Mehr als einer dürfte sich dann aus dem Homeoffice vielleicht doch mal wieder ins klimatisierte Büro wagen. Der Reihe nach: Der Sonntag (26.7.) klingt bei Temperaturen knapp über 30 Grad und Sonne pur aus. Wind ist kaum zu vernehmen, so dass die Abkühlung in der Nacht doch eher spärlich ausfällt. Die Nacht bleibt tropisch bei Tiefstwerten von rund 24 Grad in Palma de Mallorca und 20 bis 21 Grad im Rest der Insel.

Der Montag zeigt uns dann schon einen ersten Vorgeschmack auf das, was uns am Dienstag blüht. Wieder gibt es vermutlich keine einzige Wolke am Himmel, die Höchstwerte schnellen schon am Vormittag nach oben und erreichen gegen 15 Uhr mit 36 Grad rund um Llucmajor und in der Inselmitte den Höhepunkt. Kuschlig warm wird es auch im Orangental rund um Sóller und nahe Pollença mit 35 Grad. Die übrigen Gebiete schaffen 32 bis 34 Grad. Der staatliche Wetterdienst hat für den Südteil der Insel Warnstufe Gelb wegen Hitze ausgegeben. Nachts kühlt es erneut nicht mehr richtig ab. 22 bis 25 Grad sind die Tiefstwerte.

Am Dienstag schwingt sich der Sommer dann zu neuen Gipfeln auf. Während es an der Ostküste und im westlichen Zipfel der Insel mit 33 bis 34 Grad beinahe schon angenehm bleibt, erreichen die Temperaturen in Palma de Mallorca und rund um Sóller bis zu 39 Grad. In der Inselmitte werden 37 bis 38 Grad erreicht. Dann gilt für weite Teile der Insel Hitzewarnstufe Orange.

Die weiteren Aussichten: Es bleibt voraussichtlich erst einmal bei deutlich über 30 Grad. Ob die 40-Grad-Marke erreicht wird, wird man sehen. /jk