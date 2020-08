49-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall in Arenal

Der Mann starb am Unfallort.

Der Mann starb am Unfallort. Foto: G. Bosch

Bei einem Autounfall in der Nacht in Palmas Ortsteil Arenal ist am späten Samstagabend (22.8.) ein 49-Jähriger ums Leben gekommen. Bei dem Unfallopfer handelt es sich um einen ehemaligen Guardia-Civil-Polizisten, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Die Unfallursache wird noch untersucht. Der Fahrer kam womöglich aus Übermüdung oder wegen einer Ablenkung gegen 23 Uhr von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug, ein Renault Megane, prallte gegen einen Baum. Der Mann starb am Unfallort. Weitere Fahrzeuge waren anscheinend nicht in den Unfall verwickelt. /tg