Erneut kommen drei Boote mit Migranten auf Mallorca, Ibiza und Formentera an

Zwischen Mitternacht und 2 Uhr morgens sind am Donnerstag (8.10.) drei Boote mit Migranten auf Mallorca, Ibiza und Formentera angekommen. Die Guardia Civil entdeckte ein Boot mit 13 Personen nahe Portopetro im Südosten von Mallorca, elf Einwanderer wurden auf einem Boot nahe Sant Josep auf Ibiza festgenommen. Ein drittes Boot mit sieben Personen an Bord spürte die Guardia Civil am Strand Es Migjorn auf Formentera auf.

Damit sind seit Mittwoch (7.10.) bereits 71 Migranten auf den Balearen gelandet. Seit Jahresbeginn wurden 58 Boote mit insgesamt 739 Einwanderern ausfindig gemacht. Die starke Zunahme der Flüchtlingsbewegungen in diesem Jahr führt die Guardia Civil auf eine verstärkte Aktivität von Schleuser-Organisationen zurück, die die Route von Algerien auf die Balearen anbieten. Erst Ende September hatte die Nationalpolizei mit Hilfe der Guardia Civil einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen, als er mit einem Boot auf Mallorca ankam. /jk