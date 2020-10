Abwasch und Wäsche-Waschen geht auch nachhaltig - etwa mit den Produkten eines Seifenmachers aus Sóller

Wenn die frisch gewaschene Wäsche oder der gerade gewischte Boden auf Mallorca nicht stark nach Weichspüler und Reinigungsmittel riechen, können sie nicht richtig sauber sein. Das glauben viele von uns. „Dabei kommt der starke Geruch nur zustande, weil die verwendeten Produkte oft reichlich Chemie und für die Umwelt und etwa unsere Haut schädliche Stoffe enthalten", sagt Verónica Colom. Als Mutter von drei jungen Kindern suchte sie auf Mallorca nach gesünderen und umweltschonenderen Alternativen, ohne Erfolg. Also beschloss sie kurzerhand, selbst Reinigungsprodukte aus Naturmaterialien herzustellen.

Unter dem Namen NetNatural verkauft sie seit Kurzem zusammen mit Seifenmacher Joaquín Pourqué unter anderem Waschpulver (100 Gramm für 3,90 Euro, 500 Gramm für 9,50 Euro) und Reinigungsseife für den Abwasch (ca. 100 Gramm für 4,90 Euro).

Das Besondere im Vergleich zu herkömmlichen Produkten, etwa aus dem Supermarkt: Colom und Pourqués Produkte bestehen zu 100 Prozent aus Naturmaterialien, enthalten also keine synthetischen Stoffe oder Petrochemikalien, werden zudem auf Mallorca hergestellt, sind biologisch abbaubar, enthalten demnach kein Plastik, Palmöl oder Phosphate, noch dazu stammen die meisten der von ihnen verwendeten Rohmaterialien von der Insel. Nur Natron (bicarbonato de sodio) oder Natriumpercarbonat (percarbonato de sodio) beziehen die Hersteller, weil es hier nicht produziert wird, vom Festland.

Letzteres wird etwa als Fleckenentferner verwendet und säubert, indem es beim Reinigungsprozess Sauerstoff freisetzt. Natron wird gern im Haus, aber auch im Garten als natürliches Allzweck-Reinigungsmittel benutzt. Spanienweit gebe es zwar Produkte, die zumindest scheinbar ebenfalls zu 100 Prozent aus Naturmaterialien sind, bei genauerem Hinsehen würden viele jedoch Parfüm oder optische Aufheller beinhalten. „In anderen Fällen sind die Produkte zwar tatsächlich ganz aus Naturmaterialien, die Verpackung jedoch aus Plastik. Wir wollten bewusst keinerlei Abfall kreieren, daher kann man unsere Verpackung kompostieren", so Colom.

Neben dem Online-Shop gibt es die Produkte derzeit an sechs Verkaufsstellen: Nach Terminvereinbarung unter Tel. 654-91 83 48 in der Av. d'Astúries, 28 in Sóller. Nach "cita previa" auch unter Tel. 696-85 35 28 im Camí des Murterar, 14 in Sóller, bis November samstags und sonntags von 9 bis 14 Uhr auf dem Markt des Ortes auf der Plaça de sa Constitució und seit Neuestem auch in Palma de Mallorca im Nu Market (Plaça del Progrés, 19) und im Eco Sa Teulera (C./ Cecili Metel, 11) sowie im Eco Sa Teulera in Manacor (C./ Ortega i Gasset, 13 bajos). Neben NetNatural bieten auch Viveco oder Bioreshop hierzulande nachhaltige Reinigungsprodukte an.

NetNatural

www.netnatural.bio, Instagram: net_natural,

FB: NetNatural, E-Mail: contacto@netnatural.bio