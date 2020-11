Mallorca macht Inventur über die Ankerplätze an der Küste

In den Rekord-Sommern vor der Corona-Pandemie wurde es in vielen Buchten auf Mallorca und den Nachbarinseln teilweise eng, wenn zahlreiche Freizeitboote am selben Tag ihre Anker auswarfen. Die Balearische Hafenbehörde hat nun in einer Analyse des Freizeit-Nautik-Sektors festgestellt, wie viele Ankerplätze auf Mallorca und den Nachbarinseln tatsächlich benötig werden - und wo die Limits überschritten werden, die der Umwelt schaden können.

Wie das balearische Verkehrsministerium in einer Pressemitteilung bekannt gab, gibt es auf den Balearen rund 30.000 Freizeitboote wie Yachten, größere Motorboote oder Segelschiffe. Dem gegenüber stehen rund 22.000 Ankerplätze an der Küste. Da an einem Tag maximaler Nutzung für gewöhnlich aber maximal 40 Prozent (also etwa 12.000) der Freizeitboote gleichzeitig ausfahren, sei es nicht vonnöten, mehr Ankerplätze zu schaffen. Wichtig sei jedoch, dass sich die Naveganten besser über die Küste verteilen und die Ankerplätze verstärkt als solche gekennzeichnet werden.

Wie weiter aus den neuen Datensätzen der Hafenbehörde hervorgeht, gibt es aktuell 343 Gebiete in Balearengewässern, in denen das Ankern erlaubt ist. 39 von ihnen sind durch Bojen explizit gekennzeichnet. An vielen Orten ist das Ankern komplett untersagt, sei es, weil Badegäste gefährdet werden könnten oder weil das unter Schutz stehende Neptungras am Meeresgrund von den Ankern zerstört werden kann.

Auch in den Häfen sieht das Verkehrsministerium anhand der neuen Studien-Ergebnisse keinen Anlass, weitere Liegeplätze zu schaffen oder gar neue Sporthäfen zu bauen. Immerhin gebe es bereits rund 24.000 Möglichkeiten auf den Balearen, sein Gefährt in einem Hafen sicher zu vertäuen - etwa 5 Prozent aller Liegeplätze im gesamten Mittelmeer. Ein neuer Verwaltungsplan der Hafenbehörde, der anhand der Studienergebnisse bis zum Herbst nächsten Jahres ausgearbeitet werden und inkraft treten soll, werde aber vorsehen, die Verwaltung der Häffen effizienter zu gestalten. Ziel ist es, innerhalb der kommenden 15 Jahre Liegeplätze für weitere Freizeitboote bereitzustellen, ohne die bestehenden Häfen zu erweitern oder neue Freizeithäfen anzulegen. Stattdessen sollen die bestehenden Einrichtungen besser koordiniert und genutzt werden. /somo