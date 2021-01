Neuer Solarpark am Kohlekraftwerk auf Mallorca nimmt bereits Gestalt an

Foto: Endesa

Der Stromversorger Endesa hat mit dem Bau seines zweiten Solarparks auf Mallorca begonnen. Die Anlage Nou Biniatria entsteht in der Gemeinde Alcúdia, nahe des Kohlekraftwerks Es Murterar, und soll mit einer Leistung von knapp 15 Megawatt ans Netz gehen, wie der Konzern am Dienstag (19.1.) mitgeteilt hat. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro. Die Anlage besteht aus knapp 39.000 Modulen.

Der Konzern hat zudem eine Reihe weiterer Projekte auf den Balearen am Start. Die Genehmigung für die Anlage Sa Caseta in der Gemeinde Llucmajor mit knapp 22 Megawatt sei inzwischen erteilt. Anträge laufen für die Anlagen von Son Orlandis, Son Juny, Son Reus, Can Balança und Ca na Lloreta. Insgesamt sollen 60 Millionen Euro investiert werden.

Bislang stammen nur rund drei Prozent der auf den Balearen erzeugten Energie aus erneuerbaren Quellen. Derzeit ist aber eine große Zahl von Solarparks in der Planung. Die Produktion des Kohlekraftwerks Es Murterar wurde vor einem Jahr deutlich heruntergefahren.

