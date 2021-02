Deutscher Tourismusbeauftragter macht Hoffnung auf Mallorca-Urlaub

Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Thomas Bareiß hat gegenüber der "Bild-Zeitung" einen Sommerurlaub auf Mallorca in Aussicht gestellt. "Ich hoffe, dass bis Sommer die meisten Deutschen geimpft sind und auch ins Ausland verreisen können", zitiert das Blatt den CDU-Politiker.

"Wenn Mittelmeer-Insel eine Inzidenz unter 35 haben, sehe ich keinen Grund, warum man da nicht hinreisen könnte", so Bareiß weiter. "Wir können die Menschen ja nicht dauerhaft zu Hause festhalten."

Die Corona-Inzidenz sinkt derzeit insbesondere auf Mallorca ähnlich schnell wie in Deutschland. Derzeit werden laut den Statistiken der balearischen Landesregierung nur 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen registriert. Die Insel ist also kurz davor, auch diesen von der Bundesregierung für etwaige Lockerungen festgelegten Schwellenwert zu unterschreiten. Allerdings warnen Epidemiologen davor, dass die mutierten Virus-Varianten die Neuansteckungen ebenso schnell wieder ansteigen lassen können. /ck