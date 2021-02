Polizei nimmt Rolexdiebe auf dem Flughafen von Mallorca fest

Die Rolex-Banden kennen auf Mallorca keine Corona-Pause, sie treiben auf der Insel weiter ihr Unwesen. Die Polizei hat nun zwei Diebe auf dem Flughafen festgenommen.

Wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil vom Freitag (26.2.) hervorgeht, hatten es die Festgenommenen auf Luxusuhren und Schmuck von hauptsächlich älteren Personen abgesehen. Das Pärchen ging dabei meist nach der gleichen Masche vor. Die Frau näherte sich dem Opfer unter einem Vorwand. Sie entwendete das zuvor ins Auge gefasste Objekt und wendete, wenn nötig, auch Gewalt an. Der Mann wartete in einem Auto in der Nähe, um eine schnelle Flucht zu ermöglichen.

Fünf Diebstähle können dem Pärchen bislang laut der Mitteilung zugeordnet werden. Am 19. Februar hatten die beiden einer 90-Jährigen in Sa Pobla eine Kette im Wert von 1.000 Euro vom Arm gerissen. In Calvià versuchten die Gauner vergeblich, einem Sportler eine 30.000 Euro teure Uhr zu entwenden. Weitere Diebstähle begingen sie in Palmas Stadtvierteln Santa Catalina und Can Pastilla. Die dort erbeuteten Luxusuhren konnte die Polizei sicherstellen und den Eigentümern zurückgeben. Zuvor waren die Diebe offenbar bereits in Granada tätig.

Die Polizei schnappte sie am Mittwoch (24.2.) auf dem Flughafen von Mallorca. Sie wollten dabei gerade Richtung Barcelona reisen. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung zwei Luxusuhren im Wert von 30.000 Euro, Schmuck und Bargeld in Höhe von 1.100 Euro.

Auf Mallorca kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Angriffen der Rolex-Banden. Teilweise konnten den Dieben Verbindungen zur italienischen Mafia nachgewiesen werden. Die Gauner erkennen die Luxusuhren schnell und können in Sekundenschnelle die Verschlüsse lösen. Oft gehen sie auch gewalttätig vor. /rp