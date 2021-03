Gastronomen auf Mallorca sind unzufrieden mit der Woche - und stellen weitere Forderungen

Obwohl die Außengastronomie auf Mallorca und den Nachbarinseln in dieser Woche wieder in Betrieb gehen durfte, hielt sich der Erfolg für die Restaurantbetreiber offenbar in Grenzen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage von Pimem, der Vereinigung kleiner und mittelständischer Unternehmen auf Mallorca.

Demnach öffneten insgesamt 85 Prozent der Gastro-Terrassen im Rahmen der neuen Lockerungen. 41 Prozent von ihnen gaben jedoch an, keine bedeutenden Umsätze erzielt zu haben. 35 Prozent stuften das Geschäft als durchschnittlich ein und nur 24 Prozent der Gastwirte waren mit dem Betrieb der vergangenen Tage zufrieden.



Öffnung der Innenräume ab 15. März



Pimen fordert daher, dass Cafés, Bars und Restaurants ab dem 15. März auch ihre Innenräume wieder öffnen dürfen. Der Vorsitzende des Vebands, Jordi Mora, sagte in einer Pressemittelung, die Gastronomie sei ein strategischer Sektor, der in seiner Dynamik eine große wirtschaftliche Bedeutung habe. Daher brauche es dringend eine Öffnung - sicher, aber schnell. /bro