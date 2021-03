Was auf Mallorca rund um den Weltfrauentag alles geplant ist

Zum Internationalen Frauentag am 8. März hat die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca rund 30 Aktivitäten organisiert. Und auch sonst wird auf der Insel viel Programm zum "Día Internacional de la Mujer" geboten. Es hat teils schon im Vorfeld begonnen, teils erstreckt es sich noch bis Ende des Monats oder sogar darüber hinaus. Ein Überblick über die Highlights.



Das Programm auf Mallorca am 8. März

??L'@Ajfelanitx organitza una caminada que es durà a terme a favor dels drets de la dona, el proper diumenge dia 7 de març a les 10:00h.



??L'inici serà a la plaça de Sa Font de Santa Margalida.#8M2021 #8MBalears #8MIBDONA pic.twitter.com/tpCZ2Hgcen — IBdona (@IB_Dona) March 3, 2021

? Aquest 8 de març LES DONES TREPITJAM FORT!



? I recordau que dia 8 de març, Dia Internacional de les Dones, és festiu a Manacor ? pic.twitter.com/g89nT6PDrL — Ajuntament de Manacor (@ajManacor) March 3, 2021

? LES PRIMERES DONES DEL CONSISTORI LLUCMAJORER



8 de març a les 19 h al Claustre de Sant Bonaventura #Llucmajor



Aforament limitat. Inscripció 971 669 758#8M #8març pic.twitter.com/dwRBDwtmxa — Ajuntament Llucmajor (@ajllucmajor) March 7, 2021

Das Programm in den kommenden Wochen

In Palma de Mallorca gab es bereits in den vergangenen Tagen Workshops und Auftritte von Geschichtenerzählerinnen. Am 8. März stehen folgende Veranstaltungen auf der Agenda:In der(Carrer de Joan Alcover, 28) eröffnet um 18 Uhr ein neues Zentrum für Feminismus ("Centre d'Interès Feminisme").veranstaltet um 10.30 Uhr einen Vortrag zum Thema Frauen und emotionale Intelligenz (Voranmeldung unter palmaactiva.com).Imgibt es den Online-Workshop "Dansa AfroActiva" für Kinder von sechs bis zehn Jahren, der Gleichstellung über den Tanz vermitteln soll (ganztägig, Anmeldung: www.flassaders.org / Tel.: 971-214027).Um 21 Uhr wird dasspeziell zum Frauentag beleuchtet.Große Demonstrationen wie in den Vorjahren sind weder vorgesehen noch genehmigt, aber in Palma darf um 11 Uhr unter Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen einestattfinden, die eine Stunde dauern soll. An mehreren Orten auf Mallorca findenstatt, zum Teil auch virtuell (etwa in Inca ). Imwird um 20 Uhr ein Manifest verlesen.Viele Aktionen gibt es inunter dem Motto "Les dones trepitjam fort!". Die passendestammt von Margalida Vinyes. Am Montag findet in der Stadt von 10 bis 13 Uhr auf der Plaça de Weyler einen statt. Am Passeig d'Antoni Maura gibt es von 11 bis 13 Uhr außerdem einemit dem Titel "La Pandèmia no ens farà invisibles" zu sehen.Ingibt es um 19 Uhr eineüber die ersten Frauen Gemeinderat. Anmeldung unter Tel.: 971-66 97 58.Zu den interessanteren Programmpunkten in den kommenden Tagen und Wochen zählen die: In virtueller und präsentieller Form verleiht das Institut am 15. März um 18 Uhr dieAm 22. und 29. März sowie am 12. und 19. April präsentiert IBDona onlinezu sexueller Gewalt gegen Frauen und Mädchen auf den Balearen sowie zur Situation von Frauen im Sport und der Gleichstellung beim Roten Kreuz.Am 11., 18. und 25. März gibt es außerdem einezu Themen wie "Unsichtbare Frauen in der Medizin" oder "Arbeitsrecht von Frauen in der Pandemie."Auch die Stadt Palma de Mallorca legt mitund einer Vielzahl von Veranstaltungen nach. So gibt es etwa am 10. März um 17 Uhr einenzum Thema "Les dones i les cures. Impacte de gènere del covid-19" (Anmeldung: justiciasocial@palma.cat) oder am 13. März um 12 Uhr einemit Gesprächen unter Frauen (organisiert von der Fundació Vicente Ferrer, Anmeldung unter: : arossello@fundacionvicenteferrer.org).Dasbietet mehrere Online-Workshops an, zum Beispiel am 30. März um 17 Uhr zu feministischer Selbstverteidigung im digitalen Raum (Anmeldung: elmupe@cruzroja.es).Vom 17. bis 31. März gibt die Künstlerin Vanesa Peña Alarcón, die aktuell eine Residenz in der Casa Planas absolviert, Einblicke in ihr Projekt "Queer Atlas. Residència d'investigació i producció transdisciplinari sobre gènere" (Anmeldung für eineunter: cccpcasaplanas@gmail.com).Derhat darüber hinaus vom 9. bis 15. März eine Reihe von Aktivitäten zusammengestellt, die sich speziell an Jugendliche richten. Das komplette Programm für Palma de Mallorca finden Sie hier (PDF) Insetzt sich das Programm unter anderem mitfort, von Maria Jaume (13. März), Maria Hein (20. März) und Joana Gomila (27. März, jeweils 12 Uhr im Claustre de Sant Vicenç Ferrer). Anmeldung unter activitats8m2021@gmail.com. /bro