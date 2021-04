Llucmajor erneuert auch die Plaza Mayor in Arenal

Die Plaça Major in Arenal an der Playa de Palma.

Mit knapp einer Million Euro gestaltet die Stadt Llucmajor die Plaça Major im Ortsteil Arenal um. Hauptziel ist es, den Platz fußgängerfreundlich zu gestalten und dabei zu verschönern. Ein Teil der asphaltierten Fläche wird aufgerissen und durch Pflastersteine ersetzt. Die Strommasten verschwinden, die Kabel werden unterirdisch verlegt, wie die Stadtverwaltung des Ortes Llucmajor im Südosten von Mallorca am Montag (12.4.) mitteilte. Über eine mögliche Veränderung der Bepflanzung müsse man noch entscheiden

Der Pressemitteilung zufolge sind für die Arbeiten 987.000 Euro vorgesehen. Die Stadt will das Projekt im Mai ausschreiben, damit die Arbeiten im Herbst beginnen können. Die Kosten teilen sich Balearen-Regierung, Inselrat und die Stadtverwaltung Llucmajor. Der Ortsteil Arenal ist einer der Küstenortsteile von Llucmajor. Er schließt unmittelbar an die Playa de Palma an. /tg