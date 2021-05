Unfallfahrer auf Mallorca hatte Alkohol und Drogen im Blut

Der 49-jährige Mann, der am vergangenen Samstag (8.5.) am Stadtrand von Palma de Mallorca einen schweren Unfall verursachte, bei dem ein 18-jähriger und ein 19-jähriger Motorradfahrer ums Leben kamen, hatte Alkohol und Drogen im Blut. Das ist am Freitag (4.5.) bekannt geworden. Der selbst schwer verletzte Unfallfahrer liegt weiterhin auf der Intensivstation im Krankenhaus Son Espases und ist noch nicht vernehmungsfähig. Er wird wohl wegen Verstoß gegen die Verkehrssicherheit und fahrlässige Tötung in zwei Fällen angeklagt werden.

Schwere Unfälle, die von betrunkenen oder unter Drogeneinfluss stehenden Fahrern verursacht werden, kommen auf Mallorca immer wieder vor. Die Strafen sind vergleichsweise niedrig. Opferverbände fordern schon seit Langem härter gegen Rausch am Steuer vorzugehen.

Der Unfall hatte sich am Samstag kurz vor 22 Uhr auf Höhe der Benzindepots auf der Ma-30 zwischen Son Ferriol und dem Großmarkt Mercapalma ereignet. Laut den Ermittlungen der Verkehrspolizei geriet der 49-Jährige mit seinem VW Polo auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Yamaha-Motorrad zusammen, auf dem der 18- und der 19-Jährige unterwegs waren. Der VW Polo stieß danach noch mit einem Lieferwagen zusammen, dessen Fahrer nicht verletzt wurde.

Die beiden Verstorbenen waren Schüler der Gesamtschule IES Marratxí, wo ihr Tod große Bestürzung ausgelöst hat. Ihre Klassenkameraden haben an einem Schwarzen Brett in den vergangenen Fotos, Trauerbekundungen und Blumen angebracht.