Guardia Civil nimmt Betreiber einer illegalen Müllkippe in Palma de Mallorca fest

Autowracks, Kühlschränke, Waschmaschinen - gegen Geld konnte man auf der illegalen Müllkippe Son Güells gleich hinter dem Stadion Estadi Balear und der Ringautobahn in Palma de Mallorca offenbar jeglichen Abfall entsorgen. Die Guardia Civil hat am Freitag (28.5.) den Betreiber wegen Umweltdelikten festgenommen. Der Mann soll einem Clan von Gitanos angehören, wie die Roma in Spanien genannt werden. Die Polizei geht davon aus, dass noch weitere Festnahmen folgen werden.

Wie aus einer Pressemitteilung der Guardia Civil hervorgeht, hatte das Rathaus von Palma de Mallorca die Naturschutz-Einheit Seprona Ende 2020 eingeschaltet, um den weithin sichtbaren Zuständen auf dem brachliegenden Gelände nachzugehen. In unmittelbarer Umgebung liegen die Schulen Rafal Vell und Sant Josep Obrer sowie auch die Sportanlage Germans Escales.

Offenbar ließ sich der Clan für die Entsorgung des Mülls bezahlen. Eine Genehmigung lag selbstredend nicht vor. Die Preise waren wesentlich niedriger als bei den legalen Müllentsorgungsfirmen. Der Clan verkaufte alle wiederverwertbaren Stoffe weiter. Der Rest gammelte vor sich hin.

Die Polizei will das Areal nun erst einmal genau untersuchen und eine Bestandsaufnahme des dort gelagerten Schutts und Abfalls machen. Dabei soll auch geprüft werden, ob Sondermüll dabei ist, der den Boden kontaminiert.