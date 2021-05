Vier Flüchtlingsboote mit 52 Menschen erreichen Mallorca

52 Bootsflüchtlinge haben am Sonntag (30.5.) in den frühen Morgenstunden Mallorca erreicht. Drei der insgesamt vier Boote waren vom Überwachungssystem SIVE in den Gewässern um Cabrera aufgespürt worden. Das vierte wurde an der Küste von Ses Salines und Santanyí gesichtet.

Nach Angaben der Regierung haben Boote der Guardia Civil und der Seenotrettung die drei bei Cabrera georteten Flüchtlingsboote zwischen 3.49 Uhr und 6.10 Uhr abgefangen. Zwei der Boote hatten jeweils 15, das dritte 14 männliche Passagiere an Bord. Die insgesamt 44 Flüchtlinge wurden in den Hafen von Palma de Mallorca gebracht.

Das vierte Flüchtlingsboot mit acht Männern an Bord hatte die Platja des Caragol in Santanyí erreicht. Die Guardia Civil setzt ihre Suche in dem Gebiet fort, falls noch weitere Immigranten folgen sollten. /bro