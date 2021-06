Oberstes spanisches Gericht kassiert Ausgangssperre auf Mallorca ein

Das Tribunal Supremo de Justicia, das oberste spanische Gericht, hat am Donnerstag (3.6.) in Madrid die Beibehaltung einer nächtlichen Ausgangssperre sowie die Beschränkungen privater Zusammenkünfte auf Mallorca und den Nachbarinseln für rechtswidrig erklärt.

Beide Maßnahmen stellten einen Eingriff in die Grundrechte ein, zu dem die regionale Gesetzgebung nicht berechtigt sei, so die Richter. Die Balearen hatten diese Restriktionen trotz Aufhebung des Alarmzustandes Anfang Mai beibehalten. Das Oberlandesgericht in Palma de Mallorca hatte die Maßnahmen abgesegnet. Das Oberste Spanische Gerichtshof entschied nun über eine Beschwerde der spanischen Staatsanwaltschaft.

Sofortige Auswirkung

Was die Ausgangssperre betrifft, halten sich die praktischen Auswirkungen des Urteils in Grenzen: Das Verbot, sich zwischen 24 Uhr und 6 Uhr morgens ohne triftigen Grund auf der Straße aufzuhalten, läuft ohnehin in der Nacht von Samstag (5.6.) auf Sonntag aus. Nun fällt die Ausgangssperre wahrscheinlich schon zwei Tage zuvor, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, weg.

Entscheidender sind die Folgen in Bezug auf die Einschränkungen privater Treffen. Bislang durften sich auf Mallorca nur maximal sechs Personen in Innenbereichen und bis zu acht Personen im Freien treffen. Für Sonntag (6.6.) war eine Erhöhung dieser Limits geplant, auf zehn Personen in Innen- und 15 Personen in Außenbereichen. Alle diese Einschränkungen dürften nach dem Gerichtsentscheid mit sofortiger Wirkung aufgehoben sein. Eine offizielle Reaktion der Balearen-Regierung steht noch aus.

Die Richter begründeten ihre Entscheidung folgendermaßen: "Es steht fast außer Frage, dass die Behörden eine Ausgangssperre verhängen dürfen, um einen kleinen lokalen Infektionsherd zu bekämpfen. Ähnlich ist die Beschränkung privater Treffen zu beurteilen. Das Problem sind die Ausmaße, nicht die Intensität der Maßnahmen." Im Klartext hieße das, dass Ausgangssperren und Einschränkungen privater Treffen in bestimmten Orten oder Stadtviertel erlaubt wären, nicht aber allgemein für die gesamte Inselbevölkerung. /ck /tg

